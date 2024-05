Sabato 18 maggio a Belìce/EpiCentro della memoria viva e al Museo “Ludovico Corrao” di Gibellina s’inaugura “Isola”, un progetto di Manlio Sacco. Due saranno i momenti inaugurativi: alle ore 17,30 presso Belìce/EpiCentro e alle 18,30 al Museo d’arte contemporanea. Sacco, palermitano, propone nelle sue opere un viaggio lento, solitario, disegnato, cromatico e riflessivo tra cetacei incantevoli e suggestioni poetiche: il punto di partenza è negli spazi di Belìce/EpiCentro in cui verranno presentati i lavori pittorici, mentre al Museo “Ludovico Corrao” si potranno ammirare le grafiche in bianco e nero. «Sacco attraverso le forme e le cromie dei dipinti e il bianco e nero delle grafiche indaga l’immaginario costiero, marino e sottomarino non solo come mera rappresentazione paesaggistica, ma come pretesto per riflettere e ripensare al rapporto tra figura, sfondo e narrazione», spiegano i curatori della mostra Giuseppe Maiorana e Vito Chiaramonte.

L’esposizione di Sacco è inserita nella rassegna “Plenaria”. Ospiti dell’ultimo appuntamento della stessa saranno i VacuaMoenia che esporranno a fine giugno. La mostra di Sacco si potrà visitare da martedì a domenica, dalle 9,30 alle 13 e dalle 15,30 alle 18,30. Per la durata della mostra all’esterno del Museo d’arte contemporanea sarà allestito uno stand espositivo della campagna educativa “Io non rischio” promossa dalla Protezione civile.

AUTORE. Redazione