È considerata una razza a rischio estensione nell’Italia peninsulare e in Sicilia e quelli vivono ancora nell’Isola sono tutelati e di grande interesse conservazionistico. Il pollo sultano è un uccello acquatico di medio-grande dimensione che per ammirarlo bisogna andare nelle zone umide della Sicilia e avere la fortuna di avvistarlo. Come quella che ha avuto il gruppo di partecipanti alla Giornata mondiale dell’avifauna migratoria, che hanno passeggiato all’interno della Riserva “Lago Preola e Gorghi Tondi” di Mazara del Vallo.

L’iniziativa, inserita nel programma nazionale Primavera delle Oasi WWF, ha coinvolto esperti ornitologi, studenti, insegnanti, rappresentanti istituzionali e associazioni locali in un’esperienza immersiva di educazione ambientale e osservazione della biodiversità. Gli esperti ornitologi del Wwf e delle Lipu, hanno accompagnato i partecipanti lungo un percorso guidato all’interno dell’area protetta, illustrando le peculiarità della riserva e delle diverse specie che la popolano.

L’avvistamento di alcuni esemplari del pollo sultano ha suscitato l’interesse degli studenti e delle studentesse delle classi dell’Istituto “Borsellino-Ajello”, accompagnati dai docenti. All’iniziativa ha partecipato anche l’assessore del Comune di Mazara del Vallo Gianfranco Casale: «l’importanza delle aree naturali protette come presìdi fondamentali per la conservazione della biodiversità e la promozione di forme di fruizione sostenibile del territorio». Un contributo alla fruizione e alla valorizzazione della Riserva è venuto dall’associazione sportiva dilettantistica “Ciumara Bikers” che ha donato attrezzature per l’area attrezzata per attività didattiche e ricreative. L’evento è stato promosso con il sostegno del Dipartimento dell’Ambiente della Regione Siciliana, nell’ambito del Sistema delle aree naturali protette, e del Wwf Italia, con la partecipazione attiva di enti scientifici, scuole e volontari.

AUTORE. Redazione