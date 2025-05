Erbacce lungo i viali ma anche tra le tombe. È quello che si vede nel video che la signora Vita Curseri ha inviato al numero WhatsApp della nostra redazione. Le immagini riguardano una zona del cimitero di Castelvetrano e sono state realizzate col telefono dalla signora Curseri che ogni mattina si reca sulla tomba del marito e ora anche del papà. «Da 12 anni vado ogni giorno al cimitero – racconta – ma ora ritengo che la situazione è diventata insostenibile». Seppur la signora Curseri ammette che le erbacce attorno alle sepolture tocca toglierle ai parenti dei defunti, in altre zone la presenza di erbe e fiori spontanei è ben visibile.

L’intera area del cimitero è di 60 mila metri quadrati e da pochi mesi la gestione è nelle mani dell’Italgeco che opera con 4 operai. Ma l’attività principale all’interno del cimitero sono le tumulazioni e le estumulazioni, oltre poi la pulitura dei viali e la diserbatura. Dalla società chiariscono che l’area è vasta e, quindi, se un viale principale viene ripulito dalle erbacce, prima che si completano tutti i viali del cimitero, è facile che rinascano nella parte inizialmente pulita. «Lavoriamo ogni giorno per garantire pulizia, rimozione dei rifiuti ed erbacce – chiariscono dall’Italgeco – da pochi mesi abbiamo preso la totale gestione del cimitero, ereditando quella del Comune, e stiamo mettendo il massimo impegno per normalizzare i servizi». Intanto rifiuti si trovano anche nel parcheggio esterno del cimitero. Naturalmente qui Italgeco non c’entra nulla ma quello che si vede è frutto di incivili che non hanno nessun rispetto dell’ambiente e della cosa pubblica.

AUTORE. Redazione