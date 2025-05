Stefano Cangemi di Partanna, 32 anni, cardiologo emodinamista, è stato premiato col primo posto del Premio della Fondazione per il Tuo cuore intitolato a Giampietro Nattino grazie all’E-Poster “Spontaneous Internal Mammary Artery Graft Dissection causing anterior STEMI”, un caso seguito proprio dal giovane medico. Si tratta di uno dei pochi casi descritti in Italia proprio per la rarità della patologia e per l’esito positivo. La cerimonia di consegna del Premio è avvenuta nell’ambito del 56° congresso ANMCO, giovedì 15 maggio alla sala anfiteatro del palacongressi di Rimini.