L’Istituto Comprensivo “Capuana Pardo”, nell’anno scolastico da poco concluso, ha aderito con entusiasmo al progetto “Scuola Amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti”, promosso dal Ministero dell’Istruzione, dal Comitato Italiano per l’Unicef-Fondazione Onlus e dal Comitato provinciale Unicef di Trapani. Il progetto, che ha mirato a promuovere la conoscenza e l’attuazione della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza nel contesto educativo, si è integrato perfettamente con le Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica e gli Obiettivi dell’Agenda 2030.

Educazione di Qualità

Dall’ottobre 2023 al marzo 2024, la scuola dell’infanzia ha intrapreso un percorso didattico basato sulla pedagogia narrativa dell’Unicef. Attraverso l’uso di libri e albi illustrati, i bambini hanno potuto esprimere i loro bisogni e interessi, migliorando la loro consapevolezza emotiva e sociale. Questo percorso ha incluso la creazione di un digital storytelling, presentato al Concorso Policultura 2024 del Politecnico di Milano.

In occasione della “Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza” il 21 novembre 2023, è stata organizzata una manifestazione che ha coinvolto le classi prime della scuola secondaria di I grado, le classi quarte e quinte della primaria e i bambini di cinque anni della scuola dell’infanzia. Gli interventi di autorità locali e rappresentanti Unicef hanno stimolato discussioni sui diritti fondamentali dei bambini.

Salute Mentale e Benessere Psicosociale

Il 27 novembre 2023, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’istituto ha organizzato la manifestazione “La violenza sulle donne: una Ferita che non guarisce”. La partecipazione di relatori esperti nel campo della psicologia, della legge e delle forze dell’ordine ha contribuito a sensibilizzare la comunità scolastica sulla violenza di genere.

Durante il “Mese sulla sicurezza in rete”, l’istituto ha collaborato con l’Osservatorio Infanzia e Adolescenza e ha organizzato incontri formativi per studenti e docenti, trattando temi come il bullismo e il cyberbullismo, in collaborazione con la Polizia postale di Trapani.

Sostenibilità Ambientale

Il 22 aprile 2024, in occasione della Giornata mondiale della Terra, gli alunni di tutti gli ordini di scuola hanno realizzato prodotti grafico-creativi per sensibilizzare sulla protezione del pianeta. Queste attività, coordinate con i docenti dell’educazione civica, hanno promosso comportamenti sostenibili.

Per l’impegno profuso nel promuovere i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, l’Istituto Comprensivo “Capuana Pardo” è stato riconosciuto come “Scuola Amica Unicef” per l’anno scolastico 2023-2024. Il Presidente provinciale Unicef, Domenica Gaglio, e il Responsabile provinciale scuola, Antonio Barone, hanno espresso la loro gratitudine.

L’IC “Capuana Pardo” continuerà a impegnarsi per un’educazione inclusiva e rispettosa dei diritti dei più giovani, auspicando la costruzione di un futuro migliore per tutti.

