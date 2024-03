In questo tempo di Quaresima i ragazzi del catechismo della parrocchia Santa Maria di Gesù di Mazara del Vallo hanno messo in pratica diverse iniziative, tra le quali raccolte speciali, coinvolgendo i ragazzi e le famiglie. I ragazzi del catechismo hanno organizzato una raccolta per i detenuti della casa circondariale di Castelvetrano: ovetti di cioccolato, colombe pasquali, ramoscelli d’ulivo e biglietti di auguri per augurare una serena Pasqua. «È stato un modo simbolico da parte dei ragazzi per far visita ai detenuti, facendo arrivare la luce di Cristo Risorto ai fratelli presso l’istituto penitenziario di Castelvetrano», ha detto la catechista Marianna Mulone. «Un grazie di cuore va al nostro parroco don Giuseppe Lupo che ci sostiene e ci incoraggia sempre in queste belle iniziative. Ma grazie anche a don Vincenzo Aloisi, cappellano del carcere», ha aggiunto la Mulone.

AUTORE. Redazione