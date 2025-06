«La risposta del Governo regionale alla mia interrogazione sul mancato sostegno al comparto vitivinicolo è un insulto all’intelligenza e un atto di abbandono politico. Mentre Trapani, Agrigento e Palermo affrontano perdite superiori al 70% dopo la peronospora e la siccità, la Regione sceglie cinicamente di escludere i viticoltori dalla Misura 23 del PSR. Il motivo? “Ci sono già stati troppi aiuti”. Una risposta inaccettabile, che nasconde una precisa volontà di sacrificare un settore strategico». È il commento della deputata trapanese del M5S, Cristina Ciminnisi, alla risposta all’interrogazione 1770, pronunciata oggi in Commissione attività produttive dall’assessore all’agricoltura Salvatore Barbagallo.

«I numeri parlano chiaro – ricorda Ciminnisi – 35 milioni di euro stanziati, con 18 agli agrumi, 11 all’olivicoltura, 6 a mandorlo e pistacchio, e zero al vino. Una distribuzione iniqua, che viola lo spirito del regolamento comunitario sugli aiuti straordinari. Davanti a un disastro climatico senza precedenti, il governo Schifani risponde con la logica del “mors tua, vita mea”, condannando centinaia di aziende e lavoratori siciliani». Nell’interrogazione l’on. Ciminnisi aveva chiesto: la revisione dell’Avviso sulla misura PSR per includere il vino; fondi proporzionali ai danni subiti dai vitivinicoltori, attingendo anche a risorse aggiuntive.

«Con la crisi idrica che si aggrava – conclude la deputata trapanese – si prefigura una nuova stagione drammatica per l’agricoltura trapanese e in particolare per l’area irrigua servita dalla Diga Trinità».

