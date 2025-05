«Coldiretti organizza la “Busiata day” ma si dimentica che i produttori del territorio restano senza voce e senza risposte». È l’accusa rivolta dall’associazione “Guardiani del territorio” che da anni segue le vicende legate a siccità e alle difficoltà incontrate dagli agricoltori nella loro attività Per stasera – venerdì 16 maggio – Coldiretti Trapani presso il mercato di Campagna amica a Marsala ha organizzato una serata con pasta, vino, cannoli e musica dal vivo. «Un anno la peronospora, un altro la siccità: per i viticoltori trapanesi sembra non esserci tregua – scrive l’associazione – dopo il disastro del 2023, con la perdita di gran parte del raccolto a causa della peronospora, è arrivata la siccità del 2024 a dare il colpo di grazia a un comparto già in agonia. Eppure, da Coldiretti, neanche una parola, neanche una proposta, neanche una mobilitazione».

Per i “Guardiani del territorio «chi lavora la terra non può più accontentarsi di eventi folkloristici e musica dal vivo – spiegano – quando le vigne si seccano, i bilanci vanno in rosso, e le cantine sociali rischiano la chiusura». Ecco perché l’associazione chiede «coraggio e visione» e non più silenzio.

AUTORE. Redazione