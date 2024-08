Il segretario provinciale della Democrazia Cristiana giovani Michele Simplicio esprime «vicinanza» agli agricoltori che hanno subìto danni alle proprie culture, qualche giorno addietro, a causa della violenta grandinata che ha investito la Valle del Belìce. La zona più colpita quella attorno ai vecchi centri di Gibellina, Salaparuta e Poggioreale. «A nome mio e dei giovani democristiani del trapanese, siamo vicini ai nostri agricoltori che a causa del terribile maltempo che si è abbattuto nella zona belicina, hanno subito ingenti danni ai propri terreni e alle coltivazioni. Come giovani siamo molto vicini alla tematica e per questo, nella giornata di oggi, abbiamo voluto constatare di persona quanto successo».

Per Simplicio «oltre al danno la beffa – dice – gli agricoltori dovranno fare i conti anche con questo inaspettato evento, oltre alla già grave crisi idrica che aveva messo in ginocchio i vari raccolti, frutto di mesi di sacrifici anche economici. Ecco perché ritengo doveroso che la politica intervenga e lo faccia tempestivamente». Simplicio ricorda che, fino al 30 settembre, gli agricoltori potranno presentare domanda per attingere al finanziamento che la Regione Siciliana ha stanziato, affinché si possano attuare degli interventi atti a contrastare il fenomeno di siccità.

AUTORE. Redazione