Agata Calandro di Campobello di Mazara, coordinatrice dei tecnici sanitari di radiologia medica presso l’Unità di radiologia dell’ospedale di Castelvetrano, è la nuova presidente del Lions Club Castelvetrano (Distretto 108 YB). La Calandro subentra all’uscente Giacomo Elia. La cerimonia del passaggio della campana è avvenuta al Baglio Borgesati di Salemi, alla presenza, tra gli altri, di Elia Maggio, presidente di circoscrizione, Antonella Pennolino, presidente di zona, il Past Governatore Vincenzo Leone, i presidenti dei club Lions del Distretto, il presidente del Rotary Antonella Lombardo, il sindaco di Campobello, Giuseppe Castiglione e don Nicola Patti.

«In linea col motto internazionale “We serve” il mio impegno sarà rivolto a consolidare l’identità del nostro club come punto di riferimento per il servizio alla comunità, l’amicizia tra soci e la crescita personale e collettiva – ha detto nel suo discorso Agata Calandro – sarà mio impegno ascoltare ogni voce e valorizzare ogni contributo, promuovere servizi concreti, consolidare il legame con i Leo, lavorare in squadra».