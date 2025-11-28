Due club insieme promuovere l’affido culturale. È quello che hanno promosso le sezioni Lions club di Mazara del Vallo (presidente Giovanna Mauro) e Castelvetrano (presidente Agata Calandro) che si sono unite per mettere in atto una serie di iniziative per combattere la povertà culturale. L’iniziativa è mirata per consentire, a chi non può permetterselo, di vivere alcuni luoghi culturali, ossia musei, teatro, cinema, concerti di musica, mostre di arte. «I dati del 2022 hanno evidenziato come quasi due terzi dei minori del nostro territorio non sono andati a teatro e, oltre la metà non ha mai visitato un museo o un sito archeologico», spiegano le due presidenti.

«Le problematiche culturali sono spesso intrecciate a quelle economiche e ambientali – spiega Giovannella Falco, che nel Lions club Castelvetrano è referente del progetto – creando una “rete di ingiustizie” che colpisce principalmente le fasce più vulnerabili». L’affido culturale è un modello di intervento sociale italiano recente che mira a favorire l’inclusione culturale e a rafforzare i legami sociali. Si può contribuire al progetto facendo una donazione all’Iban IT66E0303281830010000869257, causale: affido culturale. Informazioni: 3936821886 (solo Whatsapp).

AUTORE. Redazione