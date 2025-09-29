È stato affidato alla ditta D’Angelo srl di Castelvetrano il servizio di trasporto degli alunni che risiedono nelle frazioni di Triscina e Marinella di Selinunte e che ogni giorno devono raggiungere Castelvetrano per frequentare gli istituti scolastici. L’affidamento è avvenuto sulla piattaforma Mepa dopo che un primo invito del Comune per presentare proposte economiche era andato deserto. L’importo complessivo dell’affidamento è di 54.318 euro. La ditta svolgerà 4 corse giornaliere, due di andata e due di ritorno da e per Triscina e Marinella di Selinunte. «Tengo a precisare che il raggiungimento di questi obiettivi è frutto di un immane lavoro da parte della terza direzione, della dirigente Mariella Morici e dello staff dei servizi municipali della pubblica istruzione. Ringrazio il personale per aver lavorato instancabilmente anche questo fine settimana per far sì che tutto fosse pronto per oggi lunedì 29 settembre», ha commentato l’assessore comunale alla pubblica istruzione Rosalia Ventimiglia. L’assessore ha anche annunciato che proprio oggi è stato avviato anche il servizio di assistenza igienico sanitario per gli alunni con bisogni specifici.