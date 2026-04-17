Alcune sedie da riposo e poi aste porta flebo con giochi per i bambini. È questo il dono che il 37° Stormo e l’82° Centro Sar dell’Aeronautica di Trapani Birgi hanno fatto ai reparti pediatrici degli ospedali di Trapani e Marsala. L’acquisto del materiale donato è stato possibile grazie a una raccolta fondi effettuata durante la seconda edizione di un evento solidale ospitato dal 37° Stormo, a cui ha preso parte il personale dei vari reparti e diverse realtà e professionisti locali. Al momento della consegna del materiale è stato presente anche il comandante dell’82° Centro Search And Rescue, il tenente Colonnello Nicolò Nicolosi.