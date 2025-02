E’ morto Raffaele Franco, lo stimato fotografo palermitano conosciuto per la sua versatilità tra ritratti, paesaggi, reportage e street photography. L’artista di appena 40 anni, era il fotografo delle missioni archeologiche guidate da Clemente Marconi e Rosalia Pumo al Parco Archeologico di Selinunte, il suo talento nel catturare in immagini, quel luogo, rimarrà impresso tra le colonne dei nostri templi, lui uno dei pochi a dare lustro a tale magnificenza. Il suo lavoro era prevalentemente quello di documentare i reperti recuperati tra tra le rovine dagli archeologi della New York University. Seguito e ammirato da molti, raccontava nel suo sito personale, la passione per la fotografia che lo aveva ammaliato fin da bambino. Il suo estro e la sua arte erano state spesso riportate in testate nazionali, spesso soprannominato “il fotografo dei fulmini” per il suo sagace intuito nel catturare eventi atmosferici era conosciuto soprattutto per gli scatti ai fulmini che hanno travolto Palermo anni fa.

AUTORE. Patrizia Vivona