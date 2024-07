Il mazarese Antonio Adamo del team “Francesco Ingargiola” e Cinzia Zisa dell’Asd “Trinacria” di Palermo, sono i vincitori assoluti (categoria uomini e categoria donne) della prima edizione di “Tre Fontane senza barriere”, la maratona organizza dall’Asd “Onda Blu” e su iniziativa di Guglielmo Greco e Giovanni Bono, che si è svolta qualche giorno addietro nella frazione di Tre Fontane, a Campobello di Mazara. Adamo ha completato i 7 chilometri di circuito in 22,28 minuti, mentre la Zisa in 28,54. Alla prima edizione della maratona cittadina hanno partecipato 56 atleti ma altri 40 (fuori classifica) hanno preso parte come camminatori al preview che si è svolto prima della maratona. Tra i partecipanti anche l’atleta disabile Fausto Firreri (amputato alla gamba sinistra) che ha percorso il circuito a bordo della sua handybike.

AUTORE. Redazione