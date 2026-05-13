E’ stato inaugurato stamattina, nel quartiere Maria Ausiliatrice ad Alcamo, il primo campo d’addestramento per le unità cinofile dei vigili del fuoco in Sicilia. L’area del Comune, concessa alla direzione regionale dei vigili del fuoco, ha anche un’area ricerca e una palestra. Alla cerimonia sono intervenuti, tra gli altri, il prefetto di Trapani Daniela Lupo, il comandante provinciale dei vigili del fuoco Antonino Galfo, il sindaco Domenico Surdi, il vescovo monsignor Pietro Maria Fragnelli e il direttore regionale dei vigili del fuoco Sergio Inzerillo. L’area dedicata all’addestramento delle unità cinofile dei vigili del fuoco è la prima del genere in Sicilia. L’intervento è stato reso possibile nell’ambito del progetto di riqualificazione ‘Urban sunrise’ con fondi Pnrr, che sta contribuendo a ridisegnare il volto del quartiere attraverso interventi infrastrutturali, artistici e sociali. A utilizzare il campo d’addestramento, che è vicino al distaccamento dei pompieri, saranno tutte le unità cinofile dei vigili del fuoco in Sicilia.