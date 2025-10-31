Al Comune di Santa Ninfa si è svolto un incontro tra una delegazione di Sistema Impresa Trapani – associazione che tutela e rappresenta le imprese della provincia – e il sindaco di Santa Ninfa, Carlo Ferreri e l’assessore allo a sviluppo economico Pietro Spina. L’incontro, è stato incentrato sull’analisi delle esigenze attuali del tessuto imprenditoriale di Santa Ninfa e sulle possibili sinergie tra l’associazione e l’Amministrazione comunale per favorire lo sviluppo economico locale.

Tra i punti chiave del dialogo: la semplificazione amministrativa e burocrazia, ovvero la necessità di velocizzare le procedure per le imprese e di ridurre gli oneri burocratici che spesso rallentano investimenti e crescita, l’accesso al credito e ai bandi europei/regionali ovvero l’importanza di informare e supportare aziende nell’accesso a finanziamenti e opportunità di sviluppo, inclusi i fondi strutturali. Si è parlato anche di formazione professionale per l’esigenza di allineare l’offerta formativa con le reali richieste del mercato del lavoro locale, per garantire manodopera qualificata e favorire l’occupazione giovanile e di infrastrutture e servizi per migliorare le infrastrutture a supporto delle aree industriali e artigianali e l’offerta di servizi essenziali per le attività produttive.