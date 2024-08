Annunciato pochi giorni fa, dal direttore artistico Angelo Nicolosi, il super ospite nazionale che parteciperà domenica 11 agosto alla 7^ edizione del “Premio canoro Vito Sicomo” a Vita. Si tratta del grandissimo cantautore Franco Simone. Tra i suoi più grandi successi ricordiamo: “Respiro”, “Il poeta con la chitarra”, “Racconto a due colori”, “Camper”, “Gente che conosco” e tanti altri ancora. Durante la serata Franco Simone, oltre a presiedere la giuria composta da esperti musicali che decreterà i primi tre classificati della kermesse canora che vedrà sfidarsi 12 cantanti provenienti da tutta la Sicilia; sarà protagonista di un concerto “piano e voce” accompagnato dal maestro Alex Zuccaro. Tra gli ospiti annunciati anche Lorenzo Barbuto (sassofonista) e Giuseppe Di Giovanni (violinista).

La gara. 12 cantanti, provenienti dalle 9 province della Sicilia (Trapani, Palermo, Catania, Siracusa, Ragusa, Caltanissetta, Messina, Enna ed Agrigento), accompagnati da un’orchestra dal vivo, daranno vita ad una “battaglia canora” che ormai da sette anni appassiona il pubblico. Una giura di esperti di musica decreterà i primi tre classificati a cui verrà consegnata una scultura in vetro, illuminata, raffigurante lo stemma del Comune di Vita, realizzato da un’artista locale. Al primo classificato inoltre sarà data la possibilità di realizzare e produrre un brano totalmente inedito. Nel corso degli anni il premio canoro “Vito Sicomo” ha registrato un’affluenza di pubblico sempre più crescente, grazie anche ad ospiti di livello nazionale che si sono susseguiti nelle precedenti edizione come: Annalisa Minetti, Fiordaliso e Manuella Villa. Inoltre il premio canoro “Vito Sicomo” è stato inserito come partner del Musical Festival Nazionale “Il Pilone d’oro”, che si svolge ogni anno, da 20 anni, a Messina ed è riservato ai vincitori di concorsi di tutta Italia.L’appuntamento è quindi per domenica 11 agosto, a Vita, presso il parco V. Renda. A presentare la serata Giacomo Nicolosi e Mirella Regina. L’ingresso è gratuito.

AUTORE. Redazione