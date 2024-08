Pochi spettacoli realizzabili grazie alla disponibilità gratuita degli artisti che si esibiranno. Si chiama “Sere d’estate” la mini rassegna che ha organizzato il Comune di Campobello di Mazara, col sostegno di promozione della Pro Loco “Costa di Cusa”. Il calendario è stato presentato oggi in aula consiliare del Comune, alla presenza, tra gli altri, del sindaco Giuseppe Castiglione e dell’assessore al ramo Gianvito Greco. Si inizierà giovedì 8 agosto in piazza Favoroso a Tre Fontane (ore 22) con la carovana di “Radio time anni 90”. Si continuerà sabato 10, sempre a Tre Fontane con la messa in scena di “Terrarussa”, commedia dialettale in tre anni per la regia di Giovanni Maniscalco. Venerdì 16 agosto e sabato 17, ore 22, in piazza Favoroso a Tre Fontane “Una città per cantare…i migliori anni della nostra vita”; si continua domenica 18, ore 22, col tributo ai Ricchi e poveri. Lunedì 19, ore 22, torna “Una città per cantare, note di legalità”. Martedì 20, ore 21, “Il mio canto libero” con Laura Calia, I Dioscuri e gli allievi della “The Vocal Academy”. Mercoledì 21 a Torretta Granitola settima edizione della festa della birra. Giovedì 22, ore 22, in piazza Favoroso, tributo a Umberto Tozzi e Loredana Bertè. Sabato 24, ore 22, 36a edizione di “Miss mare”. Per gli spettacoli il Comune mette a disposizione palco, punto luce e Siae.

AUTORE. Redazione