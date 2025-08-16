Diciassette piccole tartarughe sono state tratte in salvo da alcuni volontari di Tre Fontane sulla spiaggia est della frazione. La schiusa è avvenuta in un nido che, due mesi fa, era stato individuato dopo la deposizione delle uova da parte di un esemplare di caretta-caretta. Il Wwf lo aveva recintato, evitando così di fare avvicinare i bagnanti alla zona. Ieri notte la schiusa. Alcune tartarughe, attratte dai lampioni del lungomare, si sono dirette verso le dune e sono morte dopo essere state schiacciate dalle auto. Alcuni volontari giunti sul posto – tra questi Vincenzo Di Stefano e Vincenzo Cuttone – hanno raccolto le altre tartarughe, sistemate in una bacinella e le hanno poi liberate in una zona buia in zona capo Puzziteddu.