Laboratori tematici e attività educative. Anche quest’anno Tre Fontane è stata scelta dal comitato di Castelvetrano della Croce Rossa Italiana per il centro estivo aperto gratuitamente a 20 bambini. Si inizia giovedì 24 luglio al lido Melagodo sul lungomare ovest: le attività si terranno dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13 e sino al 9 agosto. I bambini che potranno partecipare devono avere un’età compresa tra i 7 e i 12 anni. Sono in programma: giochi di gruppo e attività sportive, libere, laboratori di acquaticità, giochi di squadra e sport, educazione alimentare e sanitaria, educazione ambientale, attività psicomotorie e rilassamento. «Sarà un’occasione per vivere insieme un’esperienza divertente e costruttiva all’insegna della condivisione e del benessere dei più piccoli», ha detto il presidente del comitato, Giuseppe Cardinale. Per informazioni e iscrizioni chiamare alla volontaria Rosalba Bellafiore, al 3341351799.

AUTORE. Redazione