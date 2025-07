Ha preso il via l’11 luglio scorso con l’iniziativa “Dal faro al faro: alla scoperta di Torretta Granitola” la rassegna “Granitola, e…state con noi 2025” promossa dal Club nautico di Torretta Granitola nella stessa borgata. Secondo appuntamento è stata la giornata ecologica che si è tenuta il 18 luglio scorso, poi la presentazione del libro “Desiata” di Antonella Marascia. Altro appuntamento è stato “A tu per tu” con l’angiologo Fontana, il 27 luglio, invece, serata milonga. In programma ci sono altri appuntamenti sino al 4 settembre. Tra le iniziative anche “Sardina amore mio” il 24 agosto. «Quest’anno collaborano con il nostro Club anche la Pro Loco Unpli Costa di Cusa presieduta da Max Firreri e il Comune che ha dato il suo patrocinio – ha detto il presidente del Club Gaetano Maniscalco – il nostro obiettivo è promuovere la borgata e fare arrivare qui vacanzieri residenti anche dei paesi limitrofi per prendere parte alle iniziative che promuoviamo». Sotto è consultabile il programma completo.

AUTORE. Redazione