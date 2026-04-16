Giorno 11 aprile 2026, in occasione della campagna di Legambiente “Spiagge e fondali puliti”, dedita alla pulizia delle spiagge i circoli Crimiso e Valle del Belice con i volontari si sono dedicati alla raccolta dei rifiuti sparsi lungo la spiaggia di Calannino fino alla zona sottostante l’acropoli. I partecipanti hanno raccolto prevalentemente rifiuti di plastica, ma anche vetro e materiale indifferenziato compreso un lettino rotto, una boa di imbarcazione e relativo cordame abbandonati da chi sa chi.

L’abbandono di rifiuti anche se di piccole dimensioni, oltre a dare un’immagine poco civile delle nostre meravigliose spiagge risulta pericolosa per la fauna ittica, infatti le microplastiche finiscono nella gola e nello stomaco di pesci e uccelli causandone danni seri, per non dire che si accumulano lentamente anche nel nostro corpo. I soci dei circoli ringraziano i volontari fra cui diversi ragazzi del Liceo Scientifico di Castelvetrano che hanno dato un valido contributo , i gestori del lido Zabbara per il supporto logistico e la ditta Sager per la disponibilità a prelevare quanto raccolto e differenziato.