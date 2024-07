Primo appuntamento del Festival dell’Anima a Selinunte presso Hotel Admeto. È il momento per dedicarsi ai bisogni dell’anima, in un mondo che ci vuole sempre a soddisfare i bisogni del corpo e dei sensi. Un raduno di belle anime per inviare amore e pace al pianeta Terra e a tutta l’umanità. Seguirà una “cena in bianco”, come simbolo per essere insieme un punto di luce su questo firmamento.. Info. 3280291763

AUTORE. Redazione