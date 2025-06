Rimuovere la posidonia che è stata accumulata a seguito dei lavori di dragaggio del porto di Selinunte, sulla banchina della stessa infrastruttura. È quanto ha disposto con un’ordinanza sindacale il primo cittadino di Castelvetrano Giovanni Lentini. I lavori che si stanno effettuando sono stati appaltati dall’Assessorato regionale alle infrastrutture. La draga marina ha tolto parte della posidonia che si era accumulata sul fondale del porto e, in via temporanea, i mezzi meccanici della ditta appaltatrice hanno depositato la posidonia sulla banchina che è ancora rimasta lì. Naturalmente l’odore nauseabondo che proviene dalla posidonia ha fatto lamentare numerosi residenti della borgata. Così il sindaco, proprio «per questa grave inerzia» da parte dell’Assessorato, il sindaco ha disposto che lo stesso ramo del Governo regionale (guidato dall’assessore Alessandro Aricò) proceda «entro quindici giorni alla rimozione dei materiali nel pieno rispetto dell’ambiente e a tutela della salute pubblica». Nel caso in cui questo non avverrà il Comune interverrà in via sostitutiva della Regione, addebitando i costi della rimozione all’Assessorato.

AUTORE. Redazione