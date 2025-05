La parrocchia “esce” dalle proprie mura e incontra il mondo imprenditoriale, i commercianti e gli artigiani. È l’iniziativa “Artigiani della provvidenza” organizzata dalla parrocchia chiesa madre di Santa Ninfa. L’idea è nata da un’esigenza ben precisa: «In una riunione del Consiglio pastorale parrocchiale emerse la criticità della scarsa presenza del mondo imprenditoriale e artigianale alle celebrazioni eucaristiche – spiega il segretario del Consiglio, Biagio Accardo – perciò si è capito che c’era qualcosa che non andava, ossia c’era da ricostruire un ponte tra Chiesa e mondo concreto, reale». Così si è deciso di “uscire” dalla parrocchia per andare incontro alle persone e, in questo caso, imprenditori e mondo artigianale e commerciale. Il parroco don Salvatore Cipri e i suoi collaboratori hanno portato direttamente gli inviti ed è stato stupore tra tutti: «Uno di loro mi disse: don Salvatore, invece di venire noi in parrocchia, viene lei qui?». Sabato e domenica scorsi si sono tenuti i primi due momenti. Nell’oratorio parrocchiale è tornato a incontrare i santaninfesi il professor Michele Rostan, docente dell’Università di Pavia e autore del libro “La terribile occasione. Imprenditorialità e sviluppo in una comunità del Belìce”. Domenica, nell’area artigianale di Santa Ninfa, don Salvatore Cipri ha presieduto la celebrazione eucaristica. Un altro momento è in programma l’ultimo sabato di giugno per i giovani.

AUTORE. Redazione