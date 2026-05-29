A Santa Ninfa torna la festa del donatore, su iniziativa della locale sezione Avis. Un doppio appuntamento, sabato 13 e domenica 14 giugno, per celebrare la generosità dei soci e sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza vitale della donazione di sangue, soprattutto ai giovani tra i 18 e i 35 anni. Lo slogan sarà “Una goccia di umanità. Dona il sangue. Salva vite”. L’apertura alle ore 18 di sabato 13, in piazza Fleming, con testimonianze e riconoscimenti consegnati ai donatori. A seguire musica con la band “Pop Fiction”. Si potrà anche partecipare all’aperitivo solidale, con la degustazione del tipico “Cuzzetiello con polpette”, gelato, acqua e vino. Per la degustazione si pagherà un ticket di 10 euro. Domenica, dalle 8 alle 13, sempre in piazza Fleming, giornata di donazione sangue.