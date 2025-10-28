Si è tenuto nell’aula magna dell’Istituto comprensivo “Luigi Capuana” di Santa Ninfa l’incontro sulla legalità con la partecipazione di cinque testimoni straordinari di coraggio e dedizione: Angela Ogliastro, Francesco Mirabella, Francesco Paolo Sammarco, Stefano Evangelista e Maurizio Franchina, tutti agenti di Polizia che hanno svolto servizio di scorta dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Attraverso i loro racconti autentici e toccanti, gli studenti hanno potuto comprendere quanto la legalità sia un valore da costruire ogni giorno, con impegno, responsabilità e memoria viva. All’incontro sono intervenuti anche la dirigente scolastica Maria Letizia Gentile, il comandante della stazione carabinieri di Santa Ninfa, Antonio Chiriatti e l’assessore comunale alla pubblica istruzione Maria Terranova.