Presso l’istituto comprensivo “Luigi Capuana” di Santa Ninfa sono stati assegnati i premi della Borsa di studio “Avis, la solidarietà nel dono…” alla memoria di Paolo Pellicane, già sindaco della città, scomparso qualche anno addietro. I ragazzi hanno partecipato producendo elaborati individuali o di gruppo (elaborati grafici, e/o testuali, di produzioni multimediali, video clip spot sui temi della solidarietà e del gesto di amore per il prossimo del dono del sangue). Il primo premio (3 borse di studio del valore di € 250,00) è stato assegnato ad Antonino Biondo, Raffaele Broglio, Ismaele Calamia, Gabriele Circlincione, Vincenzo Etereo, Laura Franco, Alessandra Giacalone, Silvia Oliva, Emma Lo Truglio, Giuseppe Lo Truglio, Rachele Rosa (per il lavoro di gruppo): a Matteo Piazza, Giuseppe Ferreri, Emma Nastasi, Agnese Saluto (per il lavoro di gruppo); Gianvito Rubino (poesia). Il secondo premio (3 borse di studio del valore di € 150,00) è stato assegnato a: Sara Martino (spot), Emilia Giacalone (disegno cartaceo), Giorgio Li Causi (illustrazione). Terzo premio (3 borse di studio del valore di € 100,00) è stato assegnato a: Lara Tamburello (disegno cartaceo), Margherita Cancilleri (disegno cartaceo) e Francesca Genna (disegno cartaceo).

Alla manifestazione hanno preso parte il dirigente scolastico Maria Letizia Natalia Gentile, il Presidente Avis Santa Ninfa Giuseppe Bivona, il Presidente provinciale Avis Francesco Licata, il sindaco di Santa Ninfa Carlo Ferreri e i familiari di Paolo Pellicane, la cui figura è stata ricordata con commozione.