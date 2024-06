Vito Scalisi è il nuovo sindaco di Salemi e prende il testimone dell’uscente Domenico Venuti. Scalisi è stato eletto con 3.309 voti pari al 56,69% (la lista ne ha totalizzati 3.343), lasciandosi dietro Giusy Spagnolo (Scrusciu) con 2.018 voti (37,1%) e Giuseppe Crimi con 492 voti (6,21%). «La città ha scelto di continuare un lavoro fatto bene», ha dichiarato Vito Scalisi. «Sarò il sindaco di tutti», ha aggiunto. Amarezza, invece, per Giusy Spagnolo: «I cittadini hanno scelto il sindaco per la loro città e noi prendiamo atto della sconfitta. Abbiamo avuto poco tempo ma siamo soddisfatti – ha commentato la Spagnolo – ora lavoreremo nel ruolo che ci spetta, ossia quello d’opposizione. Lavoreremo per il bene della città e puntiamo a migliore Salemi. In questa campagna elettorale abbiamo tanto ascoltato i cittadini e continueremo a farlo». La Spagnolo entra di diritto in consiglio comunale. «Col progetto “Scrusciu” abbiamo dato inizio un cammino con tanti ragazzi che vogliamo continui. A Vito Scalisi gli auguri di buon lavoro».

AUTORE. Redazione