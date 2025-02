Dopo oltre dieci anni il primo orologio civico di Salemi è tornato a funzionare. Si tratta dell’orolgoio che si trova sulla torre adiacente la chiesa di San Francesco (ex San Ignazio). L’intervento di installazione di un moderno orologio radiocontrollato è avvenuto con la ditta “I manutentori del tempo” di Danilo Gianformaggio. Il ripristino è stato voluto dall’Amministrazione comunale ed è stato disposto dal Fondo edifici di culto (FEC) tramite la Prefettura di Trapani. Il coordinamento è stato affidato alla Soprintendenza ai beni culturali di Trapani. Il nuovo sistema installato permetterà ora all’orologio di funzionare in modo autonomo ed è stato sincronizzato anche col rintocco delle campane che scandiscono il tempo. Per valorizzare ulteriormente il quadrante, è stato implementato un nuovo impianto di illuminazione a led, che ne esalta la bellezza durante le ore notturne.