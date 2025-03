Domenica 16 marzo 2025, ore 18,30, nell’ex chiesa del Rosario a Salemi verrà inaugurato “Specchio e anima”, un progetto artistico di Andrea Cusumano, curato da Giuseppe Maiorana. L’evento si inserisce all’interno della manifestazione “Festa di San Giuseppe_Contemporanea Tradizione”, un’iniziativa che coniuga la ritualità della tradizione delle “cene e gli altari” con i pani votivi inserendoli in una nuova lettura in dialogo con le espressioni contemporanee dell’arte. In tale occasione, l’ex chiesa del Rosario, in via Tommaso Clemenza, ritorna alla comunità dopo anni di chiusura e di nuovo restauro.