Mercoledì 3 dicembre, ore 17, in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, nella sede dell’associazione “Spazio Libero onlus Aps” di via Marsala, 57 a Salemi, verrà aperto lo sportello H. Lo sportello è basato sulla formula delle 5 D: diritto della persona, diritto alle pari opportunità, diritto di famiglia, diritto ai servizi e diritto al lavoro. Esso si propone come punto di ascolto e sostegno dedicato alle persone con disabilità e alle loro famiglie. «Questo servizio – spiega Paola Gandolfo, socio-pedagogista e responsabile del progetto – vuole rappresentare un momento importante per l’associazione e per l’intero territorio, ribadendo che inclusione e valorizzazione delle differenze sono fondamentali per costruire una società più aperta e accogliente». Lo sportello H rimarrà aperto tutti i giovedì, dalle ore 17 alle 19.