«In provincia di Trapani abbiamo adesso anche l’assessore ai social media. È veramente singolare e del tutto anomalo quanto ha fatto il sindaco di Salemi Vito Scalisi, ossia affidare la gestione e l’aggiornamento dei profili istituzionali Facebook e Instagram del Comune e del servizio di comunicazione su WhatsApp all’assessore Salvatore Caruccio». Lo denuncia la segreteria provinciale di Assostampa Trapani. Il provvedimento del sindaco, con il decreto del 2 settembre scorso, arriva dopo che era scaduto l’incarico di esperto della comunicazione, affidato al giornalista Salvatore Cataldo.

«Passiamo dalla consulenza, direttamente al fai da tè. Il sindaco piuttosto che provvedere a selezionare un addetto stampa del Comune, tramite un bando pubblico per il profilo di Specialista nei rapporti con i media, ha preferito la via più breve, affidando la gestione dei social a un esponente della sua giunta», dice la segreteria del sindacato unitario dei giornalisti. «Ancora una volta assistiamo a comportamenti di pubblici amministratori che fanno finta di non sapere che la comunicazione istituzionale va affidata a giornalisti, e tramite selezioni pubbliche – spiega il segretario Vito Orlando – o, addirittura, i sindaci stessi, che in prima persona si sostituiscono ai professionisti dell’informazione».

Da tempo Assostampa Trapani denuncia, inascoltata, il caso singolare del Comune di Trapani dove, nonostante il concorso pubblico sia stato vinto da una giornalista professionista, questa non è stata mai assunta. Nell’ambito del monitoraggio sul lavoro giornalistico abusivo, la segreteria di Assostampa Trapani ha segnalato all’Ordine dei giornalisti di Sicilia diversi casi in provincia, affinché sanzioni i direttori responsabili. «Con amarezza riscontriamo che è un fenomeno che si estende. In un caso recente un giornale online del Belìce ha coinvolto come collaboratore un ex giornalista, radiato dall’Ordine per fatti giudiziari, che ora in video fa interviste anche a imprenditori e sindaci».