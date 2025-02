«L’amore di Dio riversato nei nostri cuori, per questo la speranza non delude. Lo Spirito santo rende possibile questo sperare dandoci la testimonianza interiore che siamo figli di Dio, suoi eletti. La speranza non delude e non illude». È questo un passaggio dell’omelia del Vescovo monsignor Angelo Giurdanella nella santa messa di ieri presso la parrocchia Maria Ss. della Confusione di Salemi per la Giornata mondiale del malato. L’iniziativa diocesana è iniziata con un momento di riflessione tenutosi nell’atrio dell’ospedale “Vittorio Emanuele III” di Salemi, col saluto del Vescovo, del direttore dell’Ufficio diocesano di Pastorale della salute e di don Vito Saladino che ha letto il Messaggio del Papa per la Giornata e ha tenuto una riflessione. A seguire, in processione, più di 300 persone tra fedeli, soci Unitalsi, presbiteri, il sindaco Vito Scalisi, rappresentanti di associazioni che si occupano di diversamente abili, hanno sfilato verso la parrocchia dove è stata celebrata la santa messa. Il Vescovo si è rivolto ai volontari Unitalsi ma anche ai genitori dei diversamente abili definendoli «seminatori di speranza». Al termine della celebrazione il Vescovo ha annunciato che la Giornata mondiale del malato 2026, a livello diocesano, sarà celebrata a Mazara del Vallo.

AUTORE. Redazione