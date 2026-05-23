Anche l’ufficio postale del piccolo centro di Salaparuta diventerà uno dei punti di Poste Italiane nell’ambito di “Polis”. Sono in corso, infatti, i lavori di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza. La continuità dei servizi ai cittadini è garantita attraverso un ufficio postale mobile ubicato nella stessa via Lazio, ed è operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 8,20 alle 13,45 e il sabato fino alle 12,45. La trasformazione degli spazi dell’ufficio postale di via Lazio avverrà in previsione dello sviluppo di attività innovative attraverso i canali fisico-digitali dell’azienda. Oltre ai servizi Inps per i pensionati, i certificati di stato civile e anagrafici (quali il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M” e i servizi del circuito ANPR) e il servizio di richiesta e rinnovo passaporto, nella sede di Salaparuta i cittadini avranno a disposizione in futuro anche diversi altri servizi della Pubblica Amministrazione. I lavori saranno completati a metà luglio.