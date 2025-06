Per il terzo anno torna l’infiorata a Partanna, l’iniziativa ideata dal giovane Giuseppe Barresi che quest’anno ha trovato piena collaborazione tra 200 volontari della città. Da domani (venerdì) alle ore 17,30, e sino alle prime luci dell’alba di sabato, verranno creati i 19 quadri in via Regina Elena con l’utilizzo di 33 mila fiori. Ad oggi l’infiorata risulta essere la più grande della provincia di Trapani. L’intera opera sarà lunga 150 metri. «Un’idea nata tre anni fa è oggi una realtà nella Sicilia occidentale – spiega Giuseppe Barresi – siamo riusciti a organizzarla con grande fatica anche nel reperimento dei fiori in Sicilia; quest’anno, infatti, li abbiamo dovuti comprare da un grosso produttore di Napoli». L’infiorata rimarrà allestita sino a domenica. Sabato, tra le iniziative, anche il corteo storico di San Vito.