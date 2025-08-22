Stasera – venerdì 22 agosto – con inizio alle ore 21, al Castello Grifeo di Partanna si terrà la festa dell’emigrante sul tema “Un ponte tra memoria e futuro”, organizzato dalla Pro Loco Unpli, Comune e Libera. L’evento, come oramai da tradizione, intende celebrare e ricordare la storia di tanti concittadini che, con coraggio e sacrificio, hanno lasciato la propria terra in cerca di un futuro migliore. A esibirsi saranno: la Libera Orchestra Popolare, nata a Marsala nel quartiere popolare di Sappusi dalla volontà delle associazioni Libera, Amici del Terzo Mondo e Arché Onlus; in programma anche la mostra di quadri dell’artista Mimma Rita Palermo, mostra di oggettistica e racconto di Angelo Valenti.