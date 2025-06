Si è spento a Partanna all’età di 82 anni l’imprenditore Nino Asaro dell’omonima azienda olearia con sede nella cittadina del Belìce e con expò soprattutto negli Usa. Il signor Asaro, papà di Margherita, Virgilio e Tommaso, sin da giovane ha preso in mano le redini dell’azienda che fu del padre Tommaso e che nel 2016 ha festeggiato i 100 anni di vita. «A 20 anni circa ero da solo e dovevo occuparmi di tutto», dichiarò Nino Asaro nel centenario dell’azienda. Poi al suo fianco, appena dopo gli studi, si è messo il figlio Tommaso che è riuscito a valorizzare il canale estero verso gli Usa. Da un piccolo oleificio di via Caprera a Partanna così l’azienda Asaro è riuscita a ingrandirsi e conta oggi lo stabilimento “madre” nella zona artigianale di Partanna, sedi logistiche di ammasso in tutto il Belìce e un fatturato internazionale da milioni di euro.