La rassegna “A nome loro” torna a Castelvetrano. Dopo l’edizione dello scorso anno a Palermo, l’iniziativa nata a pochi mesi dall’arresto – nel 2023 – del latitante Matteo Messina Denaro, si svolgerà il prossimo 30 maggio al Sistema delle piazze di Castelvetrano con ingresso gratuito. La line up degli artisti non è ancora completa ma l’organizzazione ha già annunciato alcuni degli artisti che saliranno sul palco: Nada, The Zen Circus, Avion Travel, Santamarea, Dario Mangiaracina, Simona Molinari, Mario Venuti e Tony Canto, Anastasio, Galeffi, Canta fino a dieci, Donatella Finocchiaro, Fabio Celenza e Roberto Lipari. Tra le testimonianze quelle di: Luisa Impastato, Salvo Palazzolo, Massimo Russo, Rino Germanà, Marco Mariconda, Francesca Andreozzi, Paolo Galuffo, Peppe Provinzano, Addio Pizzo, Must 23, Fondazione Falcone e Libera Sicilia. A Castelvetrano, tra gli altri, sono attesi anche l’onorevole Giorgio Mulè, vice presidente della Camera dei Deputato, Matteo Orfini della Commissione cultura della Camera.

«Il 30 maggio faremo risuonare la musica e le parole nel Sistema delle piazze di Castelvetrano coinvolgendo grandi artisti nazionali e locali, le più importanti personalità e associazioni che si battono contro le mafie e le migliori esperienze della città di Castelvetrano», spiega Sade Mangiaracina. Anche quest’anno, grazie al supporto del maestro Mogol e il Cet, saranno assegnate le borse di studio ai migliori artisti siciliani e non solo. A presentare l’evento saranno Martina Martorano, Stefania Renda e Gino Castaldo. Diretta su Rai Radio 2 e sul canale 202 del digitale terrestre.