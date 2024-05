“A Nome Loro” entra nelle scuole. A poche settimane dall’evento – si terrà il 25 maggio al Parco di Selinunte – gli organizzatori dell’evento-concerto per le vittime di mafia hanno incontrato gli studenti di alcuni istituti.

Sade Mangiaracina (direttrice artistica dell’evento), Flavio Leone e Patrizia Vivona di Sisilab, la cantante Simona Molinari, Turi Benintende della Fondazione “Falcone” di Palermo, Remon Karam, egiziano d’origine ma oramai italiano d’adozione, Riccardo Russo (musicista) e Laura Calia (musicista), sono stati all’Istituto alberghiero “Virgilio Titone” di Castelvetrano, ai tre Licei della città, all’istituto tecnico per geometri “V. Accardi” di Campobello di Mazara, all’istituto tecnico commerciale “G.B. Ferrigno” di Castelvetrano e al Liceo “Adria-Ballatore” di Mazara del Vallo. Negli incontri è stato illustrato agli studenti come è nato l’evento e la finalità dello stesso. Sade Mangiaracina, castelvetranese d’origine ma oramai emigrata fuori Sicilia per lavoro, ha spiegato cosa è successo dopo l’arresto di Matteo Messina Denaro: «In quei giorni si parlava solo di covi, dei vestiti che portava il latitante, di cosa era stato trovato nei covi – ha detto – ma nessuno parlava delle vittime di mafia. Da qui l’idea di fare un concerto col coinvolgimento di tantissimi amici artisti che si sono esibiti gratuitamente».