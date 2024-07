Si terrà lunedì 8 luglio – ore 17 – presso la sala delle teste del Museo Cordio di Santa Ninfa la XV e XVI edizione del Premio intestato alla memoria dell’artista scomparso. Quest’anno si svolgerà la premiazione per due anni, visto che lo scorso anno è saltata. Per il 2023 il Premio verrà assegnato al pittore di origine mazarese Giuseppe Modica, che fu amico di Nino Cordio. Seppur Modica ha strutturato la sua vita a Roma non ha mai perso le radici con la sua terra, la Sicilia che emerge sempre nelle sue tele. Il Premio 2024, invece, andrà alla regista palermitana Costanza Quatriglio. Il suo ultimo lavoro è il film-documentario “Il cassetto segreto”. La Quatriglio apre la biblioteca di suo padre Giuseppe, giornalista, saggista e scrittore, firma storica del Giornale di Sicilia e quando decide di donare gli archivi di suo padre alla Biblioteca Centrale della Regione Siciliana, si rende conto dell’inestimabile tesoro conservato per anni nella casa dove è cresciuta. Bobine di pellicola 8mm, fotografie, registrazioni sonore, documenti, che partono dagli anni Quaranta e che fanno un giro del mondo durato quasi un secolo. Alla cerimonia di premiazione sarà presente Francesco Cordio, figlio di Nino, il sindaco Carlo Ferreri, i due premiati. Sarà proiettato il film “Il cassetto segreto”. Modera Max Firreri.

Il premio “Nino Cordio” è organizzato annualmente dal Comune di Santa Ninfa (città natale dell’artista, morto a Roma nel 2000), in collaborazione con l’associazione culturale umbra «Teatri di Nina», e viene assegnato a personalità della cultura, del giornalismo, dell’arte, della letteratura e dello spettacolo. Tra questi, negli anni, il Premio è stato conferito all’attore Luca Zingaretti (2009), Nando Dalla Chiesa (2010), al cantautore Daniele Silvestri (2013).

AUTORE. Redazione