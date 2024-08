Menfi, città del vino, dell’olio e del cibo si prepara ad accogliere una nuova edizione di “Inycon” che ritorna dopo cinque anni. La storica festa del vino, alla sua 26a edizione, che celebra la cultura vitivinicola e le eccellenze enogastronomiche del territorio, si celebrerà da venerdì 4 a domenica 6 ottobre 2024. Tre giorni ricchi di eventi, degustazioni e spettacoli dove si combina tradizione e innovazione. L’evento, inserito nel calendario delle manifestazioni di grande richiamo turistico 2024 e 2025 della Regione Siciliana, è un’occasione imperdibile per gli amanti del buon vino, gli appassionati di cucina e tutti coloro che desiderano scoprire il patrimonio culturale e naturale di Menfi e della Sicilia.

“Inycon è un simbolo della nostra identità, un omaggio alle nostre radici e alla nostra tradizione vitivinicola, che da secoli contraddistingue il nostro territorio – sottolinea il Sindaco Vito Clemente – sarà un’edizione che porrà attenzione anche alla gastronomia, alla ristorazione e all’olio”. Menfi nei giorni scorsi è entrata a far parte dell’associazione nazionale “Città dell’olio”: “Grazie al protocollo d’intesa ‘Olio su terra’ abbiamo aggiunto un altro tassello per la promozione dei nostri prodotti e della nostra cittadina – precisa l’assessore all’agricoltura del Comune di Menfi, Franco Gagliano – Grazie al vino Menfi è diventata capitale dell’agricoltura in Sicilia e allo stesso si è avviato un percorso di promozione del territorio a fini turistici che è in linea con l’olio e la gastronomia che compongono la nostra offerta”. Info QUI.

AUTORE. Redazione