Anche a Mazara del Vallo è stata celebrata oggi la Giornata del mare, istituita nel 2017 per porre l’attenzione sulla necessità di protezione per le nostre acque e la biodiversità che le popola. La Capitaneria di porto di Mazara ha organizzato presso la banchina della Lega Navale Italiana una mattinata dedicata agli studenti della città che hanno potuto conoscere alcuni aspetti del mare, come tutelarlo, l’attività che svolge la Guardia Costiera e hanno potuto assistere a una dimostrazione di salvataggio di uomo a mare. Per l’occasione la Capitaneria si è avvalsa della collaborazione dell’Ias-Cnr di Torretta Granitola, “Mare vivo” e l’associazione “Misericordia”. Per la gioia dei più piccoli presso la banchina della Lega Navale Italiana sono pure arrivati i cani da salvataggio della sezione di Palermo della Scuola italiana cani salvataggio. «L’attività di oggi è l’occasione per far conoscere ai più piccoli cosa ruota attorna al mare – ha detto il comandante della Capitaneria Raffaele Giardina – dalla tutela, dal rispetto sul tema dell’inquinamento alle buone pratiche da mettere in atto nel caso di un’emergenza».

AUTORE. Redazione