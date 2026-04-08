Da domani – giovedì 9 aprile – si celebra a Mazara del Vallo la “Giornata del mare e della cultura marinara” con l’intento di diffondere l’educazione marinara e la cultura del mare, con particolare riguardo agli aspetti inerenti alla tutela del mare e della biodiversità marina. Quest’anno sono stati coinvolti l’Istituto nautico “R. D’Altavilla” e l’Istituto alberghiero Ipsia “F. Ferrara”. per celebrare la Giornata del Mare 2026. La Giornata è stata istituita nel 2017 attraverso un decreto di modifica del Codice della nautica da diporto e si celebra l’11 aprile, in ricordo del disastro ambientale causato dall’affondamento della petroliera “Haven” nel 1991. Le celebrazioni prenderanno il via giovedì 9 aprile e proseguiranno il 10 ed il 13 aprile. Quest’anno non si terrà nessuna iniziativa sulla banchina della Lega Navale. Giovedì 9, dalle ore 9,30 all’Istituto nautico, conferenza sul tema “Le professioni del mare”, con l’obiettivo di orientare gli studenti alla scoperta delle opportunità formative e lavorative legate al mondo marittimo, promuovendo sempre, al contempo, la cultura della sostenibilità e della tutela dell’ambiente marino. Le iniziative continueranno il 10 e il 13 aprile negli istituti Alberghiero e Ipsia “F. Ferrara”. Studenti e docenti presenteranno alcune opere dedicate al mare.