Il territorio trapanese visto attraverso una prospettiva diversa e accattivante. È quanto offre un volume di 220 pagine con oltre 170 immagini scattate nel capoluogo e in tutta la provincia, isole comprese: Alcamo, Calatafimi Segesta, Campobello, Castellammare, Castelvetrano, Erice, Favignana, Gibellina, Marsala con le saline e lo Stagnone, Mazara del Vallo, Salemi, San Vito Lo Capo, Selinunte. È il filo conduttore del libro con un titolo che richiama la tipica pasta della zona, ed è emblematico di un viaggio fisico, culturale e gastronomico; “Busiate” è un fotoracconto del giornalista Giovanni Franco, edito da Libridine, che verrà presentato domenica 14 settembre alle ore 18,30 al circolo Canottieri, Lungomare Boeo 9, Marsala.

Dopo i saluti del presidente della Società Canottieri Marsala, Renzo Carini, dialogherà con l’autore del fotoracconto, il segretario regionale dell’Assostampa Giuseppe Rizzuto. Interverranno il direttore di Cronachedigusto, Fabrizio Carrera, l’ex presidente dell’Assemblea siciliana, Nicola Cristaldi, il medico legale ed esperta del territorio Margherita Giacalone e il giornalista e saggista Vito Orlando, segretario provinciale dell’Assostampa a Trapani.