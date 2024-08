Da oggi (giovedì 15 agosto) entrano nel vivo i festeggiamenti in onore del Sacro Cuore di Maria a Marinella di Selinunte. Si inizia nella parrocchia della borgata col Rosario meditato e Vespri alle ore 18 e, a seguire, la santa messa. Venerdì 16 agosto: ore 18, adorazione eucaristica, Vespri e santa messa. Sabato 17 agosto: ore 18, Rosario meditato, Vespri e santa messa. Domenica 18 agosto: ore 8, scampanio solenne; ore 9, santa messa; ore 18, processione del simulacro del Sacro Cuore di Maria; ore 19,30 (porto), santa messa presieduta dal Vicario generale don Gioacchino Arena (al termine il sindaco Giovanni Lentini consegnerà la lampada votiva al Sacro Cuore di Maria); ore 21,30, imbarco del simulacro del Sacro Cuore di Maria e processione in mare con l’offerta floreale ai caduti nel Mediterraneo; ore 24, giochi pirotecnici e rientro del simulacro in parrocchia.

