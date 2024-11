Il 72° Raduno nazionale dei bersaglieri si terrà a Marsala dall’8 all’11 maggio 2025. Ai primi dello scorso mese di maggio, il sindaco Massimo Grillo era andato ad Ascoli, dove si è tenuto l’ultimo raduno, per raccoglierne il testimone. L’edizione marsalese, che si terrà in occasione delle tradizionali “manifestazioni garibaldine”, è stata presentata al Complesso monumentale San Pietro, dove sono intervenuti il generale Giuseppenicola Tota, presidente dell’Associazione Nazionale Bersaglieri e il presidente del comitato organizzatore Lorenzo Violante. “II Comune – ha detto il sindaco Grillo – è impegnato a dare valore ad un evento di rilievo storico e nazionale. Molti operatori turistici ci dicono che ci sono già delle prenotazioni. Siamo consapevoli che ci vuole una grande capacità organizzativa. Metteremo in luce le bellezze della nostra città. Stiamo facendo investimenti importanti per rendere Marsala più accogliente”.

“Abbiamo accettato questa sfida – ha affermato il generale Tota – perché non è facile arrivare qui. Ci aspettiamo tanto dalla città. Il programma sarà costruito con qualcosa in più, coinvolgeremo quella parte di popolazione che ha più bisogno, ai giovani va dato un esempio importante. I valori ci sono, l’onore c’è. Vogliamo coinvolgere anche le famiglie e gli anziani”. Ad accompagnare un migliaio circa di bersaglieri saranno 50 fanfare. Intanto, c’è già un sito web operativo radunobersaglierimarsala.it.

AUTORE. Redazione