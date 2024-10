Andrà in onda stasera – mercoledì 16 ottobre, ore 21,30 su Canale 5 – la puntata di “Io canto generation” dove si esibirà, tra gli altri, la giovanissima Marianna Alè, 14 anni, originaria di Campobello di Mazara. La puntata è stata registrata lo scorso weekend a Milano e andrà in onda stasera, condotta da Gerry Scotti. Marianna fa parte della squadra capitanata da Anna Tatangelo e ha stupito tutti nella prima puntata con una toccante interpretazione del brano “Back to black” di Amy Winehouse, dimostrando maturità vocale e presenza scenica eccezionali per la sua giovane età e ha poi affascinato il pubblico e gli spettatori di tutta Italia con un emozionante duetto con Anna Tatangelo, esibendosi in “Hold My Hand” di Lady Gaga, raccogliendo applausi e consensi.