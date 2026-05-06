Ha preso il via ieri a Gibellina il servizio del micronido comunale nei locali dove finora si è svolto il servizio spazio gioco, in via Beccadelli. L’avvio è stato possibile grazie ai fondi SOSE e ad alcuni fondi regionali. Il servizio verrà garantito, per la prima volta a Gibellina, a un massimo di 20 bambini, di un’età compresa fra 3 e 36 mesi, che avranno la possibilità di rimanere al micro nido con un orario prolungato, grazie al servizio mensa e agli spazi per il riposo. L’obiettivo dell’Amministrazione è quello di ampliare progressivamente la capacità ricettiva fino a 24 bambini entro l’anno 2027, rafforzando ulteriormente l’offerta educativa del territorio. Per garantire standard qualitativi adeguati e migliorare la funzionalità degli spazi, l’Amministrazione ha provveduto all’acquisto di nuovi arredi e attrezzature, contribuendo a rendere gli ambienti ancora più confortevoli e a misura di bambino. Ieri ad accogliere i bimbi con i loro genitori c’erano il sindaco Salvatore Sutera, l’assessore Francesca Barbiera, il responsabile dell’area amministrativa del Comune Maria Antonella Ienna e l’assistente sociale Antonella Ippolito.